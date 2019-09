Rechaza bolsa de Londres oferta de compra por mercado de Hong Kong

Notimex -

La bolsa de Londres rechazó este viernes la oferta de compra presentada por su similar de Hong Kong, y la cuestionó sobre su viabilidad a largo plazo como "puerta de entrada estratégica" a China.

Hubo preocupaciones fundamentales sobre la factibilidad, valor y estructura de la oferta por 32 mil millones de libras, casi 40 mil millones de dolares, que presentó Hong Kong Exchanges and Clearing, señaló The London Stock Exchange Grup citado por el Financial Times.

La relación del mercado hongkonés con el gobierno de esa región adminstrativa especial de China, así como la estructura de su consejo complica el asunto, por lo que no es creíble que la concreción de la oferta hubiera sido pronto y con certeza, añadió el grupo bursátil.

El mercado londinense agregó que era probable que la oferta hongkonesa fuera vista como problemática por los reguladores del marcado bursátil, además de que las actuales protestas en Hong Kong agregan incertidumbre.

Ambos mercados se encuentran en competencia en un contexto de dificultades, que en el caso londinense trata de mejorar su posición con la compra del grupo de intermediación y manejo de datos Refinitiv, acuerdo que se espera concretar a fin de año.