Exige cambiar legalmente su edad para ligar en Tinder

Redacción - A sus 69 años, Emile Ratelband se siente como si tuviera 49, y quiere que las autoridades lo declaren oficialmente 20 años más joven.

¿El motivo? Se siente discriminado por su edad a la hora de buscar trabajo y siente que tener tantos años le perjudica en Tinder.

Ratelband le dijo a un juez de la ciudad de Arnhem, en Holanda, que no se siente cómodo con su fecha de nacimiento, porque no refleja su verdadero estado emocional, según reporta el diario británico The Guardian.

"Cuando estoy en Tinder y digo que tengo 69 años, nadie me responde. Cuando tengo 49, con la cara que tengo, estaré en una posición privilegiada", detalló al diario De Telegraaf.

Y para que no haya problemas, está dispuesto a renunciar a su pensión si consigue cambiarse la edad, es profesor de programación neurolingüística y famoso en su país por aparecer en los medios. Da charlas motivacionales y ha puesto voz en el doblaje de películas de Pixar.

Ratelband comparó su situación con las personas que se identifican como transgénero. Argumenta que si los transexuales se pueden cambiar el nombre y el género, él debería poder cambiarse la fecha de nacimiento.

Además, agregó, sus médicos consideran que tiene el cuerpo de un hombre de 45 años. Llega a describirse a sí mismo como un "dios joven".

La Corte debe anunciar su veredicto antes de que pasen cuatro semanas.