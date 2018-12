Señales de que tienes una "relación tóxica"

Algunas relaciones de pareja son complicadas, incluso a pesar de llevarse mal, hasta el punto de alcanzar estrés y malestares, continúan juntos.

Mucho se habla en en las redes sociales, e incluso se bromea sobre la relaciones de pareja tóxicas, pero lo que pocos saben es que realmente es un problema por el que muchas personas están pasado, e incluso tú si tienes pareja y no lo has notado.

En muchas ocasiones, las personas que están inmersas en relaciones amorosas tóxicas no son capaces de darse cuenta de que están viviendo situaciones de abuso.

Y a pesar de que los familiares y amigos puedan advertir de que algunas cosas que se están soportando por amor, ellos pueden seguir con los ojos vendados.

Este contenido lo único que quiere contribuir es que las personas que están en un noviazgo o matrimonio de estas características puedan mejorar su situación.

1. Le molesta que pases tiempo con tus amigos o familiares.

2. Controla tus gastos personales, lleva un control innecesario sobre tus cuentas bancarias, o te pide explicaciones sobre tus facturas.

3. Investiga tus redes sociales y tu teléfono móvil.

4. Pregunta constantemente por tus horarios y te planifica la vida sin pedirte opinión.

5. Cuando te hace un favor, exige que le compenses inmediatamente.

6. Te menosprecia y te da a entender que sin él/ella no serías nadie ni podrías seguir adelante.

7. En reuniones familiares o con amigos, evitas emitir tu opinión sobre algo por miedo a que vuelva a reprenderte o a cuestionarte.

8. Es habitual que use el chantaje emocional contigo, si no haces lo que él/ella quiere, se enfada.

9. Notas que cada vez que pasas tiempo con alguien del sexo opuesto, tu pareja se molesta en exceso y se pone celoso, obligándote a no ver más a esa persona.

10. Te trata con un exceso de paternalismo.

Actitudes de falta de respeto y conflicto

11. Se mete con tu forma de vestir, intenta influir de malas maneras para que cambies tu estilo, etcétera.

12. Hace lo posible por restarle importancia a tus méritos y virtudes.

13. Le quita importancia a los problemas que le expresas, minimizándolos y diciendo frases del estilo "eso no es para tanto", "no te quejes por vicio", etc.

14. Cuando se produce una discusión, tienes que ceder tú siempre, porque en caso contrario puede estar días sin dirigirte la palabra.

15. Te culpabiliza de problemas que tiene en su vida laboral o con otras personas ajenas a la relación.

16. Siempre está recordándote todos los fallos y errores que cometiste en el pasado.

17. Has dejado de contarle los problemas de pareja a tus familiares, amigos y allegados porque sabes que si él/ella se entera, montaría en cólera.

18. Evitas explicarle los problemas o hablar sobre ciertos temas con él/ella porque sabes que se lo tomaría mal.

19. Se dirige a ti con exigencias y malos modos muy frecuentemente.

20. Toma decisiones que afectan a ambos sin pedir tu opinión, e incluso sin informarte.

Actitudes tóxicas en el ámbito sexual

21. Notas que mantienes relaciones sexuales con él/ella a pesar de que no tienes muchas ganas, solo por complacer sus deseos o para evitar que se enfade.

22. Te chantajea o exige que realicéis prácticas sexuales que no te gustan.

23. Te compara con otras parejas sexuales de su pasado.