Queen anuncia gira por Norteamérica en 2019

Por: Redacción



Como parte de su gira "Rhapsody",Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de la banda británica de rock Queen, anunciaron que darán 23 conciertos en Estados Unidos y Canadá en 2019.

La gira producida por Live Nation iniciará el 10 de julio en el Vancouver Rogers Arena y concluirá el 23 de agosto en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, con una experiencia de concierto completamente nueva.

Los músicos estarán acompañados del cantante estadounidense Adam Lambert, quien se ha encargado de la voz en algunas presentaciones de la banda desde 2009, incluida su gira por Europa en la que ofrecieron 26 fechas.

Lambert, de 34 años, ha interpretado los temas más representativos de Queen como "Another one bites the dust" y "We will rock you", con los que suelen rendir homenaje a Freddie Mercury, quien murió en 1991 a los 45 años de edad.

"Estamos listos para América y tenemos muchas ganas de volver", señaló Roger Taylor mediante un comunicado difundido en la página oficial de Queen.