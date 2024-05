¿Panini le hizo brujería a Memo del Bosque? Esto dijo él

Karla Panini, la controvertida conductora de Monterrey, volvió en días pasados a ocupar los titulares, esta vez debido a que influencers de diversos países expusieron la historia de traición de Panini hacia su mejor amiga, Karla Luna, desatando un escándalo que ha alcanzado dimensiones internacionales.

Debido a esto, el renombrado productor de televisión, Memo del Bosque, quien previamente colaboró con las comediantes en el programa "Las Lavanderas", revivió los rumores sobre supuestas prácticas de brujería realizadas por Panini. Aunque Del Bosque se mantuvo neutral en cuanto a la veracidad de dichos rumores, su mención agregó combustible al fuego de la controversia.

“Siempre me he mantenido fuera de escándalos y de quién tiene o no la razón…la época que yo viví con ellas fue maravillosa, se llevaban muy bien, fue una época de oro para ellas…”, dijo al inicio Del Bosque.

Por otro lado, el propio productor mencionó haber escuchado el rumor de que también fue objeto de prácticas de brujería. Vale la pena destacar que se ha especulado mucho sobre la supuesta participación de Panini en tales rituales, e incluso en 2020 circularon imágenes que sugieren la realización de estos supuestos trabajos tanto hacia la fallecida comediante como hacia el propio productor.

“Alguna vez escuche que hasta creo que a mí me tenían clavado con agujas y no sé qué, algo así escuche que una foto, no hago caso en esta parte, no me involucro, no sé quién haya tenido la razón…”, señaló el productor.

Empresario acusó a Karla Panini de embrujar a Karla Luna y Memo del Bosque

El empresario Felipe Silva afirmó en mayo de 2020 que Karla Panini habría extendido sus prácticas de brujería al reconocido productor, Guillermo del Bosque. Las revelaciones, acompañadas de supuestas pruebas en forma de fotografías y videos, generaron en su momento un revuelo en la industria del entretenimiento.

Según Silva, quien aseguró tener contacto directo con la persona que realizó los supuestos trabajos de brujería, Panini no actuó sola, sino en complicidad con Américo Garza, su esposo. Esta pareja, según el empresario, habría llevado a cabo estas acciones con el objetivo de eliminar o desprestigiar a quienes se interpusieran en su camino.

Silva enfatizó la coincidencia entre el inicio de la enfermedad de cáncer tanto de Karla Luna como de Memo del Bosque, quien fue diagnosticado en septiembre de 2017 y sufrió una recaída en 2019. Silva sugierió que estas enfermedades podrían estar relacionadas con los supuestos trabajos de brujería realizados por Panini y Garza.

En referencia a Memo del Bosque, Silva señaló: "Desprestigiar a un señor como Memo del Bosque es muy difícil, con tantos años de carrera". Insinuando así que la pareja buscaba eliminar a personas influyentes que pudieran interponerse en sus planes.

El empresario afirmó que contaba con pruebas concretas en forma de "videos y fotografías" que respaldaban sus afirmaciones sobre los supuestos trabajos de brujería realizados contra Karla Luna y Memo del Bosque. Para Silva, estas pruebas eran contundentes y van más allá de simples chismes, sugiriendo un oscuro trasfondo en las acciones de Panini y Garza.





