Peña Nieto participa en sketch junto a Chumel Torres

Espectáculos - 25/09/2018 09:57 a.m.

Por: Redacción



La imagen del Presidente Enrique Peña Nieto aún vende en Internet, y este lunes apareció en un sketch junto al youtuber Chumel Torres.

El presidente mostró su buen humor improvisando para un sketch que le propuso la producción de El Pulso de la República.

Chumel explicó que Peña Nieto aportó sus propias ideas al guion que le enviaron.

El contacto fue por medio del equipo del presidente para empezar la nueva temporada de este canal de YouTube, y le respondieron que le gustaba la idea.

En entrevista para un programa de televisión Chumel dijo "hablé con su equipo y le dije que me encantaría que improvisara e hiciera las cosas que quisiera hacer y su equipo me dijo que cuando le das guion es más difícil, que sí entiende el concepto de lo que quieres hacer... a él se le ocurrió lo del corazón, lo de no, menos, como diez..." señaló.