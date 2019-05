Tuca no le saca a Monterrey

Por: Luis Alberto Madrigal





Ante la posibilidad de que nuevamente se realicé una serie de Clásico Regio en las Semifinales del Clausura 2019, el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, respeta a Rayados o Necaxa, pero aseguró que no teme enfrentar a cualquiera de los dos.

El entrenador brasileño no se quiso aventurar para externar su deseo por enfrentar de nuevo al acérrimo rival en la antesala de la Final, pero esperará hasta mañana para poder plantear al equipo y prepararlo para el rival que sea.

"Si nos toca equis rival lo vamos a enfrentar como a cualquiera, con respeto pero sin miedo. No sé si me va a tocar. Estás faltando al respeto al Necaxa. El que me toque es bienvenido", admitió Ferretti.

El Tuca aseguró que su equipo debe mejorar en ciertos aspectos para no complicarse el objetivo de seguir en la Liguilla. Aseguró que sufrió ante Pachuca porque vencieron a sus "fantasmas", ya que dejaron atrás los miedos que quedar eliminados ante los tuzos.

"No pensábamos que iba a ser distinto. Gracias a Dios que nos quitamos el fantasma de encima, que nos eliminaba Pachuca y toda la cosa. Logramos el resultado, lo demás lo hablaré con mis jugadores.

"Igual, tanto allá cómo aquí, los picos que no me gustan. El segundo tiempo, jugamos agradable y estamos contentos por haber logrado el pase. Que tenemos que mejorar en ciertas cosas, el primer tiempo fue soso, en el segundo ya nos aplicamos y logramos avanzar", concluyó.