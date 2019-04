'Parece que la perspectiva es que todo es malo en Rayados': Layún

Miguel Layún ha empezado a entender la presión por los resultados en Rayados y sobre todo con el entrenador Diego Alonso, al que defiende

EFE - El defensa de Rayados de Monterrey, Miguel Layún, lamentó que alguna gente tenga la perspectiva de que todo está equivocado en su equipo, a pesar de que van terceros en el torneo Clausura y juegan las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.



"No hemos sabido aprovechar ventajas y por el potencial que tenemos salimos molestos; parece que la perspectiva es que todo es malo en Rayados, aunque estamos en una semifinal y tercero en el torneo de liga, son buenos números", señaló.



El Monterrey del entrenador uruguayo Diego Alonso fue goleado el domingo 5-1 por el Toluca, lo que ha despertado críticas sobre el nivel de juego del conjunto.



Layún arribó en enero al Monterrey procedente del Villarreal y ha empezado a entender la presión por los resultados en su nuevo equipo y sobre todo con el entrenador Alonso, al que defiende.



"A veces las cosas no salen, pero no por culpa de Diego Alonso, nunca me ha tocado una instrucción de su parte para guardar un resultado o meternos atrás y defender la ventaja. Si vamos ganando, nos aferramos y cedemos la iniciativa por cómo se dan las estrategias, es normal que a veces los equipos quiten el pie del acelerador", explicó.



El Monterrey es uno de los equipos más poderosos en la Liga. Su valor en colectivo ronda los 90 millones de dólares, por lo que Layún entiende la necesidad de dar resultados deportivos como los títulos.



"No sé qué pasaría si no logramos un campeonato. Sería una lástima que con la calidad que tenemos no logremos nada. Queremos la Copa de Concacaf y la liga porque soy de la idea de que cuando no se alcanza un objetivo se fracasa, pero no siempre el fracaso es malo", apuntó.



Layún tuvo una carrera rica en Europa en la liga inglesa con el Watford, en Portugal con el Porto y en España con el Sevilla y Villarreal desde el 2015 hasta que decidió aceptar la oferta de Rayados este año.



"Fui claro en los acercamientos y conversaciones que tuve con otros clubes, así que es momento de dar realce a mi decisión de venir a Rayados, estoy viviendo con felicidad mi presente", concluyó.