Muere Gene Okerlund, entrevistador de Lucha Libre

2019 tuvo un arranque triste, en cuanto a los encordados se refiere, pues este 2 de enero murió "Mean" Gene Okerlund, quien fue entrevistador en WWE y WCW.

A través de sus cuentas de redes sociales, la WWE dio a conocer el deceso del miembro del Salón de la Fama.

"A WWE le entristece saber que el miembro del Salón de la Fama Gene Okerlund, el entrevistador más reconocido en la historia del entretenimiento deportivo, ha fallecido a los 76 años".

Comenzó su carrera en la extinta American Wrestling Association (AWA), para luego convertirse en la voz de la WWF en los años 80, además trabajó en WCW en los 90.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Gene Okerlund, the most recognizable interviewer in sports-entertainment history, has passed away at age 76. https://t.co/DyPiEiVLoV — WWE (@WWE) 2 de enero de 2019

I´m so heart broken to hear of the passing of Mean Gene!! Thank you Gene for the laughs, advice, and most of a wonderful friendship! #wwe. #legend. #friend pic.twitter.com/hM7E9VoDIa — Vickie Guerrero (@VickieGuerrero) 2 de enero de 2019

I´m very sorry to hear that Gene has passed away. He was a good man and one of the greatest of all time. You will be missed my friend. pic.twitter.com/POLwK2bJ9b — Sting (@Sting) 2 de enero de 2019

WWE universe has lost one of its greatest announcers and truly one of the nicest guys you´d ever know. "Mean" Gene Okerlund, RIP my friend pic.twitter.com/u3bS6pePmY — Ted DiBiase (@MDMTedDiBiase) 2 de enero de 2019

Goodbye, old friend. Thank you for the memories ?????? pic.twitter.com/EMDrs0ozGP — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) 2 de enero de 2019

Raise a ??to the late, great "Mean" Gene Okerlund today. pic.twitter.com/6ezjoZFnAg — WWE (@WWE) 2 de enero de 2019