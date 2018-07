Matías Almeyda afirma tener la capacidad para dirigir al ´Tri´

Notimex - El técnico argentino Matías Almeyda afirmó que tiene los argumentos necesarios para tomar las riendas de la selección mayor de México, pero descartó contacto alguno de parte de los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Me creo capaz de dirigir a la selección mexicana", manifestó el extécnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y quien es uno de los principales candidatos para ocupar el banquillo como timonel del "Tricolor".

Dejó en claro que rechazó dos propuestas concretas para tomar las riendas de clubes, una del Leeds de Inglaterra y otra de Catar, "pero no voy a trabajar en cualquier lado".

"No he hablado con nadie y está bien, porque hay un entrenador. No se sabe que va a pasar con él, en dado caso que se sepa el futuro del actual, podremos tomar una decisión", declaró a la cadena de información deportiva ESPN.

Afirmó que luego de trabajar con el "Rebaño Sagrado", conoce muy bien de la alta capacidad del futbolista mexicano, pero que se debe trabajar en lo que se refiere a la mentalidad.

"Yo confío y creo mucho en el jugador mexicano, porque a pesar de la cantidad de extranjeros, yo veo mucha calidad en este país. La cuestión acá es la mentalidad, desde que llegué escucho del quinto partido, pero no se preparan equipos o torneos para quintos partidos, se preparan para ganar campeonatos", externó.

Finalmente, Matías Almeyda admitió que sería muy complicado para él decidir entre dirigir a la selección de México o a la de su país natal, Argentina. "Es algo muy difícil de decidir. Mis opiniones respecto a ambas escuadras me las reservo porque no hay nada concreto".