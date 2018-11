Cancelan partido de la NFL por malas condiciones del estadio Azteca

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) anunció la cancelación del juego entre Jefes de Kansas City y Carneros de Los Ángeles en México, debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Azteca.

Mediante un comunicado, la NFL informó hoy que moverá el juego, programado para el lunes 19 de noviembre, al Coliseum Memorial de Los Ángeles en California

En mayo, se retiró la cancha de pasto natural que se había empleado durante años en el estadio que ha albergado dos finales mundialistas y será sede de una tercera Copa del Mundo en 2026.

A cambio del césped natural, se instaló una superficie denominada híbrida. Dicha tecnología combina pasto natural con sintético, y se ha empleado en otros reconocidos estadios del mundo, como el Camp Nou de Barcelona, el Stade de France, el San Siro de Milán y la mayor parte de los inmuebles de la Liga Premier, incluyendo Wembley.

Pero por algún motivo, el césped luce su peor estado en décadas. El sábado, abundaron en las redes sociales las críticas por las condiciones de la cancha durante un encuentro de la Liga MX, entre el Cruz Azul y los Lobos BUAP.

"La cancha no está en las mejores condiciones, me preocupa lo que será el próximo torneo", dijo el entrenador de Cruz Azul, el portugués, Pedro Caixinha. "Yo creo que las personas encargadas hacen lo que tienen que hacer. Pero no hay que hablar de más y hay que ayudar. Todos sabemos que no está bien, que no ha estado bien y que no estará bien. Esas son las circunstancias, si podemos ayudar, encantados. Hemos tenido que jugar en esas circunstancias en el Azteca y gracias a Dios las cosas se han dado".

El 16 de agosto, tras una primera serie de críticas, las autoridades del estadio Azteca dijeron que la cancha mejoraría si se dejaba de usar un tiempo. Prometieron realizar trabajos especiales y aseguraron que quedaría lista "a la brevedad".

El escenario lució mejor para un partido entre Cruz Azul y Atlas realizado a finales de septiembre, pero el progreso se esfumó a mediados de octubre luego de un par de conciertos de la cantante colombiana Shakira.

Al desgaste que causó el concierto se aunó el generado por los partidos de liga y de copa del América y Cruz Azul, los dos inquilinos del Azteca.

Con información de Notimex y AP