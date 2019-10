Afirma Fidel Kuri que pagará a los jugadores del Veracruz en una semana

Redacción -

Los jugadores del Veracruz amenazaron con no presentarse a jugar el próximo viernes ante Tigres en el torneo Apertura ante la falta de pagos, mientras la Federación Mexicana de Fútbol le sugirió usar otras formas de reclamo.

"Tienen acuerdos conmigo, personales, y esos valen más, la próxima semana debe estar resuelto el tema. Son etapas que pasan, dinero que se pagó que no correspondía pagar y si me hizo un hueco en mis finanzas, uno se programa para no tener problemas y me toco pasar por este bache y lo vamos a sacar", expresó Fidel Kuri.

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz, anunció este miércoles que el Veracruz no jugará ante el campeón Tigres en la decimocuarta jornada y se solidarizó con los futbolistas.

Al referirse a la posible rebelión de los jugadores del Veracruz, la Federación Mexicana sugirió a los futbolistas presentar su queja ante la comisión de conciliación y resolución de controversias del organismo.

"La Liga exhorta a los jugadores del Veracruz a presentar sus reclamos ante la comisión de conciliación y resolución de controversias de la Federación Mexicana de Futbol", comentó un comunicado.

Con información de EFE y portales