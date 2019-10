Aficionado de Tigres que tocó a Sofía Huerta rompe el silencio

Notimex -

"David", el aficionado de Tigres de la UANL acusado de acosar a la futbolista Sofía Huerta a la hora de tomarse una fotografía, dijo que teme por su integridad física y la de su familia.

Tras el duelo amistoso entre las felinas y el Houston Dash, Sofía Huerta, quien milita en el club estadounidense, se acercó a una de las tribunas y accedió a tomarse una selfie, momento en el que el seguidor aprovechó para poner una de sus manos en el pecho de la futbolista.

Dicha imagen se hizo pública y de inmediato el cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León solicitó ayuda para dar con el agresor, quien en la víspera dio la cara y aclaró que fue sin dolo dicha acción.

"No fue mi intención. Sólo quería la foto con la jugadora. No iba solo, iba con mis hijos. No vi dónde coloqué la mano. La mirada la tenía en mi celular".

"No me gustaría que le hicieran eso a mi hija. Soy padre de familia. Se malinterpretaron las cosas. En ningún momento (Sofía Huerta) hizo un gesto ni volteó conmigo", señaló en declaraciones al programa de radio local.

"A mi hija la están atacando por Instagram. Me atacan en Facebook de familiares, que me van a linchar y me van a atacar. Tengo miedo por mi integridad física. Tengo temor. Ya tienen mi Whatsapp y me ponen mensajes amenazantes", agregó.

Una vez que se identificó y se dio con el paradero del aficionado, el conjunto de Tigres emitió una denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Un portal deportivo destacó que "la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres es la instancia a cargo de integrar la Carpeta para investigar y reunir evidencias que coadyuven al esclarecimiento de los hechos".

La noticia hizo eco y la web ecuatoriana Ecuagol resaltó que "Tigres tomó drástica sanción contra aficionado machista", toda vez que el club regiomontano ya no le permitirá de por vida el acceso a los partidos del equipo varonil y femenil.

Hasta el momento, Sofia Huerta no se ha pronunciado al respecto y el Houston Dash respaldó la cero tolerancia que presentó Tigres de la UANL contra el aficionado.