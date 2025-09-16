¿Qué sucedió un día como hoy, 16 de septiembre?

El 16 de septiembre le dio fecha a grandes acontecimientos en la historia como la Independencia de México, pero aquí te presentamos otros no tan conocidos

1925: Nace el guitarrista B.B. King

Un día como hoy pero de 1925, nacía el guitarrista, cantante, y compositor estadounidense B. B. King en Missisipi.

Es considerado uno de los artistas del blues más influyentes de todos los tiempos. Esta leyenda de la industria musical llegaba a presentar 330 conciertos al año.

Además, el interprete de "The Thrill Is Gone" confesó que era padre de 15 hijos.

B.B. King 🎩🪄 The Thrill Is Gone "1993"



Remembering the legendary B.B. King on his Heavenly Birthday, September 16th, 1925. 🎂🎂🎂



A true king of the blues whose music still moves our hearts decades later. #BBKing pic.twitter.com/hLLpOULWnn — Music Jim 🎩🪄 (@MusicJim2) September 16, 2025

1973: Asesinan a Víctor Jara en Golpe de Estado

Un 16 de septiembre también dio paso a uno de los acontecimientos más impactantes en la historia de Chile, la muerte del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de de Augusto Pinochet.

El compositor de la "Nueva canción chilena" fue recluido y convertido en prisionero de guerra junto a miles de estudiantes, profesores, obreros e intelectuales en el Estadio Nacional, donde sufrio torturas.

Su cuerpo fue encontrado con más de 40 impactos de bala, por lo que se convirtió en un símbolo de resistencia.

1977: Fallece soprano Maria Callas

Callas fue considerada la cantante de ópera más destacada del siglo XX.

Desgraciadamente la artista perdió la voz en los años 60's, cuando una posible dermatomiositis debilitó todos sus músculos, incluidos los laríngeos. Pero fue hasta 1977 cuando perdía la vida a los 53 años de edad.

En este año, la actriz Angelina Jolie interpretó a la soprano en una película biográfica.

Maria Callas (born Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos; December 2, 1923 – September 16, 1977) was an American-born Greek soprano who was one of the most renowned and influential opera singers of the 20th century.

💙🇬🇷🎵🇬🇷💙https://t.co/52BEExuXCv pic.twitter.com/9ozWd3iCzd — Diogenes of Sinope (@DiogenisSinopis) August 25, 2024

1990: "Ghost: La sombra del amor" alcanza #1 en taquillas

La película protagonizada por Patrick Swayze y Demi Moore, además de Whoopi Goldberg recaudó $6,510,023.37 para consolidarse como una de las películas más taquilleras de la década.

Este filme también se caracterizó por su soundtrack "Unchained Melody" de The Righteous Brothers, dando paso a una de las escenas más románticas de la industria.

🎼 The Righteous Brothers - Unchained Melody



🎬 Ghost (1990)



Tildada de cursi por muchos, esta película merece mucho la pena. Trama preciosa y dura a la vez.



El amor, siempre el amor… pic.twitter.com/7KFtUfCdYW — SoundTracks Films (@Theobserve71829) April 7, 2025

1997: Buena Vista Social Club lanza su único disco

Buena Vista Social Club es una agrupación cubana que publicó su primer y único álbum en 16 de septiembre.

Se presume que todas las canciones que conforman esta compilación fueron grabados en tan sólo seis días.