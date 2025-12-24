Estas canciones no pueden faltar en tu playlist navideña

¿Aún no armas tu lista de reproducción? No te preocupes. Aquí te presentamos algunos sencillos para amenizar tu Nochebuena

Más allá de la cena de Navidad, uno de las aspectos más importantes en las reuniones familiares es la música. Por lo que aquí te recomendaremos algunas canciones dependiendo la hora de la fiesta:

7:00 pm "Bienvenidos"

Apenas va comenzando la fiesta, por lo que el ambiente siempre se ameniza con canciones propias de la temporada:

All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Santa Claus llegó a la Ciudad - Luis Miguel

Mistletoe - Justin Bieber

Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow - Frank Sinatra

9:00 pm "Se van poniendo en ambiente"

Cuando ya llegaron todos los familiares, la convivencia comienza a llenarse de alegría y paz, pero sobre esto, mucha emoción.

Burrito de Belén - Matute

Peces en el río - Pandora

Merry Christmas - Ed Sheehan, Elton John

Christmas (Baby Please Come Home) - Michael Bublé

11:00 pm "Intercambio de regalos"

En el momento de abrir los obsequios que te toca regalar se encuentran los niños, por lo que también hay que hacer un espacio en la playlist con canciones que ellos conozcan.

Ven a mi casa esta Navidad - Luis Aguilé

Navidad Rock - Tatiana

Peces en el río - Los Pequeñines

Santa Tell Me - Ariana Grande.

12:00 am "Feliz Navidad"

¡Feliz Navidad! Es la hora perfecta de los abrazos y de mandarle ese texto largo a la persona que te gusta y abrir los regalos.

Last Christmas - Wham!

Feliz Navidad - José Feliciano ft Daryl Hall

José Feliciano 🎩🪄 Feliz Navidad (Live From Daryl’s House) feat. Daryl Hall (2010)



Live holiday version on Live From Daryl’s House with Feliciano’s classic Christmas anthem and Hall joining for vocals and guitars in an intimate jam-session setting. 🎄🎸#JoséFeliciano 🎅 pic.twitter.com/cLSLFEnwRo — Music Jim 🎩🪄 (@MusicJim2) December 23, 2025

Feliz Navidad - Sonora Santanera

In Love on Christmas - NSYNC

2:00 am Viendo el fuego en el asador

A esta hora, ya la mayoría se fue o están dormidos. Por lo que no queda más que estar sentados afuera con los tíos.

No hay novedad - Cadetes de Linares