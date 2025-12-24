Estas canciones no pueden faltar en tu playlist navideña

Más allá de la cena de Navidad, uno de las aspectos más importantes en las reuniones familiares es la música. Por lo que aquí te recomendaremos algunas canciones dependiendo la hora de la fiesta:
7:00 pm "Bienvenidos"
Apenas va comenzando la fiesta, por lo que el ambiente siempre se ameniza con canciones propias de la temporada:
- All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
- Santa Claus llegó a la Ciudad - Luis Miguel
- Mistletoe - Justin Bieber
- Jingle Bell Rock - Bobby Helms
- Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow - Frank Sinatra
9:00 pm "Se van poniendo en ambiente"
Cuando ya llegaron todos los familiares, la convivencia comienza a llenarse de alegría y paz, pero sobre esto, mucha emoción.
- Burrito de Belén - Matute
- Peces en el río - Pandora
- Merry Christmas - Ed Sheehan, Elton John
- Christmas (Baby Please Come Home) - Michael Bublé
11:00 pm "Intercambio de regalos"
En el momento de abrir los obsequios que te toca regalar se encuentran los niños, por lo que también hay que hacer un espacio en la playlist con canciones que ellos conozcan.
- Ven a mi casa esta Navidad - Luis Aguilé
- Navidad Rock - Tatiana
- Peces en el río - Los Pequeñines
- Santa Tell Me - Ariana Grande.
12:00 am "Feliz Navidad"
¡Feliz Navidad! Es la hora perfecta de los abrazos y de mandarle ese texto largo a la persona que te gusta y abrir los regalos.
- Last Christmas - Wham!
- Feliz Navidad - José Feliciano ft Daryl Hall
José Feliciano 🎩🪄 Feliz Navidad (Live From Daryl’s House) feat. Daryl Hall (2010)— Music Jim 🎩🪄 (@MusicJim2) December 23, 2025
Live holiday version on Live From Daryl’s House with Feliciano’s classic Christmas anthem and Hall joining for vocals and guitars in an intimate jam-session setting. 🎄🎸#JoséFeliciano 🎅 pic.twitter.com/cLSLFEnwRo
- Feliz Navidad - Sonora Santanera
- In Love on Christmas - NSYNC
2:00 am Viendo el fuego en el asador
A esta hora, ya la mayoría se fue o están dormidos. Por lo que no queda más que estar sentados afuera con los tíos.
- No hay novedad - Cadetes de Linares
- Amarga Navidad - Amalia Mendoza
- Mi navidad más triste - Guardianes del amor
- Navidad sin ti - Marco Antonio Solis