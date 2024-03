¡No te hackearon! Facebook e Instagram presentan fallas

No, no se fue el internet ni intentaron hackearte, las aplicaciones de Meta, Facebook e Instagram están presentando algunos problemas.

La mañana de este martes, los usuarios vieron extrañados que la sesión de sus redes sociales antes mencionadas se habían cerrado, y al momento de querer iniciar sesión les fue imposible ingresar.

Esto provocó gran alarma entre los usuarios el pensar que habían sido hackeados.

De acuerdo con el portal DownDetector que registra las fallas de las redes sociales, los problemas comenzaron alrededor de las 09:00 horas de este martes.

Los problemas que más reportaron los usuarios se enfocaron en el inicio de sesión con un 93%, mientras que un 5% reportó fallas con la aplicación.

En cuanto a Instagra, los usuarios reportaron que no se puede actualizar el feed y no se cargan algunas historias.

Algunos usuarios expresaron que al desconocer que se trataba de una falla, pensaron que habían sido hackeados, otros más bromearon diciendo que se habían quedado sin datos.

X (Twitter) en este momento con la caída de Facebook e Instagram pic.twitter.com/dwybqajwWt — Niña Coreana (@Coreanittatw) March 5, 2024

"Yo todo asustado reiniciando el módem, checando en la PC, celular y solo se callo facebook que alivio".

"Pensé que me habían hackeado. Al parecer fueron los rusos. Ya no me dejó entrar a mi facebook. Espero sea general y no nos atan hackeado a todos aquí".

"Pensé que me habían hackeado y ni me permitía siquiera cambiar la contraseña, casi me suspenden la cuenta por tantos intentos".

Y los memes no podían faltar

La vieja confisble cada vez que Facebook e Instagram se caen 😅#facebookdown pic.twitter.com/1jPaE0czZ6 — Loquero Gruñón (@LoqueroGrunon) March 5, 2024

Cuando se cae Facebook e Instagram, y les enseño X a mis amigos pic.twitter.com/bSseZp4NTC — Niña Coreana (@Coreanittatw) March 5, 2024

WhatsApp, Facebook e Instagram caídos y Twitter como siempre tranquilito.pic.twitter.com/5RUh9jo9lw — Marco 🆇 (@__ElBicho007) March 5, 2024

Yo pensando que me habían hackeado Facebook e Instagram // Yo cuando vi que era una falla del sistema y que a todos les había pasado pic.twitter.com/jMoM6nV8fv — El Guarromántico (@Guarromantico_) March 5, 2024

Yo pensando que me hackearon Facebook e Instagram pic.twitter.com/N3RtefBq0D — El Vato Loco (@ElVatoLoc0) March 5, 2024

Comentarios