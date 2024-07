Los mejores memes de la caída global de Microsoft

Un fallo catastrófico en el sistema informático de Microsoft ha dejado a sectores aéreos, financieros, medios de comunicación y otras industrias en un estado de caos. La interrupción, desencadenada por la caída de una de las herramientas clave utilizadas por la empresa, ha tenido un impacto global.

Los primeros signos de problemas se detectaron en Estados Unidos, pero rápidamente se propagaron por todo el mundo. La noticia se ha vuelto viral, y en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Microsoft ocupó los primeros lugares en las tendencias de México.

Reacciones de los trabajadores

Los empleados de tecnología de la información han encontrado un lado humorístico en la situación. Los memes que circulan en línea sugieren que, gracias a la caída de Microsoft, los trabajadores podrán disfrutar más de su ansiado viernes.

And y’all thought the news cycle was over with the RNC…



Seriously, how is this real life….#Microsoft#outage #Milwaukee pic.twitter.com/idsVQg4Bhx — Diana Gutiérrez (@DGutierreztv) July 19, 2024

Algunos incluso han expresado su agradecimiento directo a la empresa por el fallo, como lo demuestra un collage que muestra cómo se sienten los "empleados de tecnología de la información en todo el mundo en este momento".

Los servicios de Microsoft están caídos.



Empleados corporativos en todas partes: pic.twitter.com/VrNW8hfbdK — Jesus Ariel Murcia  (@jamplds) July 19, 2024

Otros han sido más explícitos, compartiendo imágenes de sus oficinas celebrando la caída de la gigante tecnológica con botellas de champán Krug y White Walker. Incluso se ha bromeado sobre los trabajadores abandonando sus puestos después de la interrupción de Microsoft.

Los empleados de aeropuerto con lo sucedido a Microsoft pic.twitter.com/TX1CAQuxAa — KPININI (@kpininimemes) July 19, 2024

Thank you #Microsoft 🫶🏻



IT Employees across the globe right now- pic.twitter.com/H0K00iDY1N — Neha 🌻 (@whonxj) July 19, 2024

Memes sobre Microsoft

Las redes sociales también se han inundado de memes que imaginan cómo Microsoft está lidiando con este fallo internacional. Desde el "equipo de monitoreo del sistema de Microsoft escaneando en busca de virus en la rutina diaria" hasta representaciones humorísticas del estado actual de los ingenieros de Microsoft y de CrowdStrike, la creatividad no ha faltado.

Engineers at Microsoft and CrowdStrike right now pic.twitter.com/T5dLurMwH4 — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 19, 2024

Microsoft’s system monitoring team scanning for viruses daily routine pic.twitter.com/8zVrcjjdOc — Not Jerome Powell (@alifarhat79) July 19, 2024

Los empleados de #Microsoft tratando de solucionar el pedote mundial que armaron: pic.twitter.com/cMhdQn1u7A — Don Jericallo (@DonJericallo) July 19, 2024

Microsoft Users Right Now 😬😬 pic.twitter.com/hGBig5dTTh — Keval Karia (@iamkevalkaria) July 19, 2024

