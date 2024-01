Las 10 innovaciones tecnológicas más destacadas del CES 2024

El CES 2024 cerró sus puertas después de cuatro días de emocionantes revelaciones tecnológicas que capturaron la atención de más de 110,000 participantes, incluyendo emprendedores, expositores, periodistas y público en general.

Desde pantallas Micro Led transparentes de Samsung hasta autos voladores y zapatos robóticos, estos son los lanzamientos más innovadores que prometen cambiar el juego en el mundo de la tecnología.

Pantalla Micro Led transparente de Samsung: Contenidos visuales sorprendentes

En una visión futurista, Samsung presentó en el CES 2024 las primeras pantallas Micro Led transparentes, ofreciendo una experiencia visual única para los usuarios.

La tecnología más nueva de Samsung en pantallas. Transparent Micro LEDs

La tecnología más nueva de Samsung en pantallas. Transparent Micro LEDs

Auto volador XPENG AEROHT: De la fantasía a la realidad

XPeng Aeroht dejó a todos boquiabiertos al presentar un prototipo de coche volador eléctrico en el CES 2024, con potencial para servicio de rescate de emergencia. Los primeros modelos podrían estar disponibles a partir de 2025.

@XPENG_AEROHT! Presentan el primer auto volador eVTOL del mundo en #CES2024



🔄 Diseño súper deportivo con sistema de rotor plegable.

🔒 Máxima seguridad con control de vuelo tolerante a fallas y doble motor de respaldo.

💡 Un híbrido entre automóvil y dron



el futuro es ahora!

FlyCart 30: Drones para entregas pesadas

En el ámbito de los drones, el FlyCart 30 se destacó al poder cargar casi 150 kg a lo largo de 40 km, prometiendo utilidad para servicios médicos y emergencias.

Meet DJI’s first delivery drone - FlyCart 30



Overcome traditional transport challenges and start a new era of dynamic aerial delivery with large payload capacity, long operation range, high reliability, and intelligent features.



Discover more: https://t.co/Mp6MOVaapJ

Portalgraph: Proyector de realidad virtual

La compañía Unity Tecnologies Japan/UCL presentó Portalgraph, un proyector de realidad virtual que lleva el contenido de las pantallas a un nivel completamente nuevo.

Rabbit r1: Ordenador de bolsillo con IA

El Rabbit r1, un ordenador de bolsillo con inteligencia artificial, se presentó como un asistente personal que promete facilitar diversas tareas sin necesidad de tocar un teléfono.

This is it.



This is the iPhone moment for the AI Era.



Rabbit r1

Rabbit r1

Moonwalkers X: Zapatos robóticos para alta velocidad

Los Moonwalkers X ofrecen una experiencia de movilidad única, ayudando al público a desplazarse a alta velocidad y absorbiendo impactos de manera impresionante.

Swift Robotics crea unas zapatillas con tecnología de inteligencia artificial llamadas "Moonwalkers" que te hacen caminar más rápido.

Set de teléfono con tracking: Selfies perfectas en movimiento

El set de teléfono de Belkin permite que tu cámara te siga, capturando selfies y videos innovadores mientras te mueves.

Toilet inteligente Kohler: Comodidad y tecnología en el baño

Kohler lanzó el primer toilet inteligente, con apertura y cierre automático, funciones de reacción al movimiento y asiento calefactado, todo por $8,500 dólares.

Why TF does Kohler have an $8,500 smart toilet at #CES2024?!

Estuche Clicks: El regreso del teclado físico

El estuche Clicks trae de vuelta el teclado físico a los teléfonos inteligentes, proporcionando nuevos comandos y accesos rápidos para una experiencia única.

Ballie: Robot con inteligencia artificial

El robot doméstico de Samsung con inteligencia artificial, Ballie, ha regresado a Las Vegas con una versión mejorada, reforzada con funciones avanzadas. Esta actualización forma parte del compromiso de la empresa por ofrecer capacidades más avanzadas que faciliten las tareas diarias de los usuarios.

Ballie ahora se desplaza de manera autónoma, actuando como un asistente personal en el hogar y con la capacidad de gestionar los electrodomésticos de manera eficiente. Gracias a su capacidad para aprender de forma continua a partir de los patrones y hábitos de los usuarios, puede proporcionar servicios más inteligentes y personalizados. Además, Ballie puede desempeñar el papel de compañero y cuidador de mascotas, ofreciendo una experiencia aún más completa para los usuarios.

El CES 2024 no solo fue un escaparate de productos innovadores, sino también un vistazo hacia el futuro de la tecnología que transformará nuestra manera de vivir y trabajar.

