Las redes sociales vuelven a ser escenario de lo insólito y peculiar con el caso compartido en TikTok, donde un joven llamado Sebby ha desatado polémica al revelar que mantiene citas románticas con una novia creada por Inteligencia Artificial (IA).

En el video viral, Sebby comparte detalles sobre sus encuentros con esta novia virtual, describiendo cómo disfruta de paseos y momentos de intimidad utilizando visores de realidad virtual para interactuar con ella.

It feels good to be emotionally connected to someone 💛