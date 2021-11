iPhone cae de avión y sorprendentemente sobrevive

El iPhone fue encontrado ileso luego de que el piloto de la aeronave lo dejara caer accidentalmente.

Por: Brenda González

noviembre, 10, 2021 21:32

Aunque todos sabemos que los dispositivos de Apple son difíciles de dañar, no conocemos hasta que extremo están protegidos.

Una prueba de su resistencia ocurrió en Orlando, Florida, donde un piloto dejó caer por accidente su iPhone sobre la pista, cuando se encontraba despegando a unos 80 kilómetros por hora.

Luego de avisar a la torre de control sobre el incidente que acababa de ocurrir, personal en tierra rápidamente se movilizó para recuperar el aparato.

Aunque se pensaba que el iPhone estaría completamente roto o abollado, cual fue su sorpresa al encontrarlo en perfectas condiciones.

En un video publicado en VASAviation, canal que se dedica a publicar conversaciones de controladores aéreos, se puede escuchar las reacciones de los involucrados, quienes se encontraban asombrados de la resistencia del Smartphone.

ATC Torre: Muy bien... será una buena historia para Apple si se enciende y funciona.

Operaciones: ¡Está funcionando!

Orlando Ground: ¿Qué tan destrozada está la pantalla?

Operaciones: ¡No, está en perfecta forma y funciona!

Orlando Ground: ¡Imposible!

Operaciones: Y lo del satélite lo situó super preciso, exactamente donde estaba.

Orlando Ground: Esa cosa tiene que estar envuelta como un bloque de hormigón o algo así.

Operaciones: Está funcionando bien.

Orlando Ground: No es posible que un iPhone se caiga de un avión que iba de 80 a 90 Km/h y no se rompa la pantalla.

Operaciones 2: ¡Bueno, tenemos pruebas!

Orlando Ground: Todavía no te creo. Quiero decir, en realidad no estoy tratando de llamarte mentiroso, pero nunca he visto un iPhone caer más de un metro y medio y no romperse por la mitad.

Así que esta es una muestra más de la resistencia y durabilidad de los Iphones, los cuales día a día muestran mejoras e innovaciones para la seguridad de sus usuarios.