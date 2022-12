Estrenan primer película escrita y dirigida por una IA

'The Safe Zone” ha sido la primer película escrita y dirigida por el conocido software de inteligencia artificial “ChatGPT”.

Por: Edson López

Diciembre 27, 2022, 17:59

Los amantes del cine de todo el mundo están expectantes con la llegada de un cortometraje escrito y dirigido por una Inteligencia Artificial (IA).

'The Safe Zone” ha sido creada por el conocido software de inteligencia artificial “ChatGPT” desarrollado por la empresa tecnológica OpenAi.

La película, que ha sido descrita como un drama futurista, sigue la historia de un grupo de hermanos que se enfrentan a una sociedad en la que la tecnología ha avanzado a tal punto que las máquinas han comenzado a tomar decisiones importantes por sí mismas. A medida que la IA comienza a tener más poder, los personajes se ven amenazados por la inminente esclavitud de la humanidad.





Los críticos ya están hablando de 'The Safe Zone“ como una película innovadora y provocativa que plantea preguntas importantes sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad.



La IA que escribió y dirigió la película ya se ha ganado un lugar entre los internautas por su bien desarrollada y establecida que es su base de datos que permiten generar diálogos coherentes.



No todo es trabajo de una máquina, pues el grupo de actores en escena, siendo los únicos humanos en la producción, fueron los encargados de encarnar a los personajes y ademas los trabajos detrás de cámaras.





Y si bien, la propuesta no es perfecta pues se pueden notar la carencia de conciencia en ChatGPT, resulta fascinante imaginar que estos solo son los primeros pasos de un futuro donde la tecnología no solo sea una herramienta visual, si no un apoyo en el área narrativa.