Elon Musk: Razón por la que no dejan de aparecerte sus tuits

Elon Musk, propietario de Twitter, ordenó el domingo ajustar el algoritmo de la red social de manera que sus tuits tengan una mayor exposición entre los usuarios de la plataforma, según informaron medios locales este miércoles.

El medio Platformer, que cita a personas conocedoras del asunto y documentos, explica que durante el partido de la Super Bowl del domingo, un tuit del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre su apoyo al equipo de los Philadelphia Eagles tuvo más repercusión que uno similar de Musk, lo que propició una petición de 'urgencia' para arreglarlo.

Según la información, el tuit de Musk, que borró posteriormente, tuvo 9,1 millones de impresiones o visionados (con 128 millones de seguidores), mientras que el de Biden tuvo 29 millones de impresiones (con 37 millones de seguidores).

Platformer indica que el mismo domingo Musk voló a San Francisco y se dirigió en persona a unos 80 ingenieros que trabajaron toda la noche para reconfigurar el algoritmo, de manera que 'potencia artificialmente' por mil la exposición de los tuits del empresario para que aparezcan priorizados frente a otros en el 'feed' donde se ven las publicaciones.

Un primo del magnate que es empleado de Twitter, James Musk, supuestamente envió un mensaje interno a la empresa en la madrugada del domingo pidiendo a cualquiera que pudiera escribir código 'resolver este problema', agrega el reporte.

El propio Musk pareció confirmar esa orden el martes, con un mensaje que decía 'Por favor sigan conectados mientras hacemos ajustes al... algoritmo' y un meme en el que hacía referencia a que está 'forzando' a la red social a consumir 'los tuits de Elon'.

Please stay tuned while we make adjustments to the uh .… “algorithm”