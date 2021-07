Cómo saber si tu teléfono está siendo espiado

Si encuentras mensajes que no escribiste o cargos no reconocidos en cuentas bancarias, puede que te estén espiando

Por: Redacción INFO7

julio, 29, 2021 22:14

Las aplicaciones espía pueden perjudicar grandemente a los usuarios de teléfonos celulares, pues recolectan desde textos y fotos, hasta datos bancarios.

Los "spyware" o "stalkerware" se filtran a los smartphones por medio de un correo electrónico o mensaje de texto que le informa al usuario que debe de instalar urgentemente una aplicación.

Tras esto, la aplicación abriría una conexión remota con el espía, quien podrá ver la información del usuario.

¿Cómo saber si me espían?

De acuerdo a ATICO34, una empresa especializada en protección de datos en sistemas informáticos, hay unos indicadores para saber si tu teléfono está siendo espiado.

Puedes verificar el uso de datos respecto a meses anteriores, y si notas un aumento, es posible que un espía esté usando la conexión para recolectar información sensible.

Otro indicador es la aparición de publicidad repentina, lo cual permite que los delincuentes puedan generar ingresos además de espiarte.

También, si se abren ventanas sin que abras tu navegador hay probabilidad de que tengas instalado un spyware.

Si tu batería se acaba más rápido de lo normal, también podría ser una pista. El software espía realiza operaciones en segundo plano por lo que la carga se drena de una forma más veloz.

Uno de los indicios más fáciles de detectar es que se observen operaciones que no recuerdes haber hecho, si hay mensajes que no escribiste o cargos no reconocidos en cuentas bancarias.

¿Cómo evitar que me espíen?

Lo primero es no dejar tu celular en un lugar donde pueda ser manipulado por otra persona, la cual permitirá el acceso de la aplicación espía.

Es importante que tu celular cuente con contraseña, ya sea con huellas digitales, PIN o reconocimiento facial.

Otra opción es instalar algún antivirus. Aunque el software espía no es un virus, sí entra en la categoría de programas maliciosos.

Así que ya sabes, si quieres descubrir si eres víctima de aplicaciones espías tienes que estar alerta del comportamiento de tu teléfono, o bien, si buscas evitarlo, reforzar tus método de acceso a tu smartphone.