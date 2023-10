Causa polémica versión de Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch

El esperado lanzamiento de Mortal Kombat 1 en Nintendo Switch ha generado emoción entre los jugadores, pero también ha desatado una polémica relacionada con recortes gráficos significativos.

El pasado 14 de septiembre, los videojugadores pudieron acceder a Mortal Kombat 1 en diversas plataformas, incluyendo Nintendo Switch en sus ediciones Premium y Kollector's. Sin embargo, los usuarios que esperaban con ansias esta versión notaron una diferencia clave en comparación con Xbox S, X, PS5 y Steam: la ausencia de expresiones faciales.

Y esto luce peor si se toma en cuenta que dicha versión tiene un costo de $70 dólares.

Múltiples videos comparativos de los gráficos de Mortal Kombat 1 en diferentes plataformas han destacado la falta de expresiones faciales en la versión de Nintendo Switch. A pesar de los esfuerzos por mantener una tasa de 60 fotogramas por segundo, los recortes gráficos han afectado la experiencia de juego en esta consola.

Nintendo fans keep saying "graphics don't matter." Mortal Kombat heard you loud and clear. $70 for this. 🤣 pic.twitter.com/SqAMKQZ7YB