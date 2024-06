Apple revoluciona la experiencia del iPhone en la WWDC 2024

Apple ha sorprendido al mundo tecnológico al presentar oficialmente iOS 18 durante la conferencia WWDC 2024, marcando un hito en la evolución del sistema operativo para iPhone.

Con un enfoque en la inteligencia artificial y la personalización, esta nueva versión introduce una serie de novedades que prometen transformar la experiencia de los usuarios, combinando mejoras estéticas y funcionales que elevan el estándar de la tecnología móvil.

La personalización se convierte en el punto central de iOS 18, brindando a los usuarios una mayor libertad para organizar la pantalla de inicio a su gusto.

Ahora, es posible mover íconos y acomodarlos según las preferencias individuales, incluso ubicándolos en la parte inferior de la pantalla.

Además, los iconos de las aplicaciones cuentan con un modo oscuro que optimiza la visualización en condiciones de poca luz.

La introducción de un motor de temas permite aplicar un color elegido de manera universal a toda la cuadrícula de aplicaciones, añadiendo un toque de personalización única a la experiencia del usuario.

iOS 18 también se enfoca en mejorar la privacidad y seguridad de los usuarios. Se introduce la posibilidad de requerir autenticación para abrir aplicaciones seleccionadas, utilizando métodos como Face ID.

Asimismo, se incorpora la opción de ocultar aplicaciones o carpetas completas, que solo serán visibles después de la autenticación del usuario.

La actualización incluye controles más específicos sobre los contactos a los que las aplicaciones de terceros pueden acceder, brindando a los usuarios un mayor control sobre su información personal y su compartición con distintas aplicaciones.

La aplicación de Mensajes recibe mejoras significativas, permitiendo a los usuarios utilizar cualquier emoji en las respuestas de Tapback y acceder a nuevas opciones de formato de texto.

Además, la compatibilidad con el protocolo RCS mejora la mensajería entre iPhones y dispositivos Android, elevando la calidad de las imágenes y videos compartidos.

La aplicación de Mail experimenta una categorización más eficiente, similar a la de Gmail, facilitando la gestión del correo electrónico al clasificar automáticamente los correos en categorías como principal, transacciones, novedades y promociones.

Mientras que la aplicación de Fotos se renueva con una interfaz optimizada para manejar bibliotecas de fotos extensas, permitiendo a los usuarios buscar imágenes por mes o año, así como organizar fotos en nuevas categorías como viajes y colecciones.

La agrupación automática de personas y mascotas en colecciones añade una capa adicional de organización y accesibilidad a las imágenes.

La función Tap to Cash revoluciona la forma en que los usuarios pueden enviar dinero a contactos a través de Apple Pay, simplemente acercando dos iPhones y confirmando la transacción con el botón de encendido.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!!



Apple unveils “tap to pay” between Iphones and features @Ripple amongst the chosen words when revealing iOS 18 features!#XRP is the backbone of the new financial system! 🚀📈 pic.twitter.com/APmW78VQMu