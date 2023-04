¿Adiós HBO Max? Warner Bros. Discovery presenta su reemplazo

Foto: Especial

Luego de la fusión entre Warner Bros y Discovery, la compañía ya anunció el cambio de nombre de su plataforma 'HBO Max' para unificar todo su contenido.

Por: Edson López

Abril 12, 2023, 15:50

Como ya se había anunciado, 'HBO Max' se despide de sus usuarios luego de la fusión de Warner Bros y Discovery.

Pero no va a desaparecer, todo es parte de la reestructura de servicios que Warner Bros. Discovery, está realizando para mejorar la experiencia.

'HBO Max', pasaría a llamarse unicamente 'Max', y será la nueva casa de todo el contenido de Warner, HBO, y las producciones de Discovery.





Este dato viene directo de la compañía, asegurando que esta decisión se hizo pensando en facilitar el uso de la plataforma y diferenciarse de la basta competencia de servicios de streaming.

La empresa define 'Max' como la plataforma con el catálogo más variado con producciones para todas las edades, sin la necesidad de dividir el mercado. Presume ser la empresa con más premios de cine y televisión, así como las series con mayor audiencia.





Se espera que 'Max' llegue pronto a Estados Unidos, con un lanzamiento planeado para el 23 de mayo.

Respecto al cambio de nombre, la empresa afirma que 'HBO es HBO', reconociendo la importancia de su historia y producciones. Sin embargo, decidieron renombrarla como 'Max' para que sirva como el vínculo entre todas sus producciones, sin estar limitado a una sola marca.

La compañía tiene como objetivo ofrecer 40 nuevos títulos y temporadas de programas de televisión cada mes, prometiendo una gran cantidad de contenido para los espectadores.

'HBO Max' es la casa de Game Of Thrones, House of the Dragon, Los Soprano, Succession, Series de Cartoon Network, The Last of Us, Euphoria y DC Comics.





En películas tambien puede hacer gala de tener un abanico de títulos enorme y de alta calidad, desde clásicos de Stanley Kubrick, hasta sagas completas como Harry Potter, Universo Extendido de DC, el MonsterVerse de Legendary (King Kong y Godzilla).





Y para los amantes del deporte, tambien es un buen espacio pues cuenta con los partidos en vivo de la Champions Leage.