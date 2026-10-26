Zoológico de Tamatán abre venta de boletos para 'Boo en el Zoo'

Además, el domingo 1 de noviembre se realizará el "Boo Infantil", de 4 de la tarde a 8 de la noche, recomendado para niñas y niños mayores de cuatro años

A partir de este lunes están abiertas las taquillas del Zoológico de Tamatán para la venta de boletos del ya tradicional "Boo en el Zoo", que se realizará del jueves 29 al sábado 31 de octubre.

La venta será en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del zoológico, informó el director del recinto, Leroy Soria Díaz.

El funcionario explicó que este evento es uno de los más esperados y mejor aceptados por los visitantes, sobre todo por los niños, quienes quieren vivir una experiencia diferente en torno a las fechas de Halloween y Día de Muertos, con convivencia, contacto con la naturaleza y con los animales.

Horarios y costo del Boo en el Zoo

Los trabajos de montaje, decoración y ensayos del recorrido nocturno se realizan este fin de semana y reabrirá el día 29 para el inicio de las noches de terror.

De acuerdo con la información oficial, el "Boo en el Zoo" se llevará a cabo de 7 de la noche a 10 de la noche y tendrá un costo de 75 pesos por persona.

Además, el domingo 1 de noviembre se realizará el "Boo Infantil", de 4 de la tarde a 8 de la noche, recomendado para niñas y niños mayores de cuatro años.

Recorrido combina leyendas, tradiciones y cuidado de la fauna

Soria Díaz destacó que, además de ser una experiencia divertida y llena de misterio, la actividad representa una gran oportunidad para promover la preservación y el cuidado de la fauna, ya que durante el recorrido se cuentan leyendas del folclore mexicano, se habla de las tradiciones de Día de Muertos y se muestra un lado del zoológico que no se ve de día.

El evento se ha ido perfeccionando año con año y se ha convertido en una tradición para Ciudad Victoria. Las familias incluso podrán acudir disfrazadas, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación debido a que el cupo es limitado por noche.