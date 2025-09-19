Vuelven filas para cruce fronterizo por revisiones militares

Las inspecciones en el Juárez-Lincoln han provocado largas filas hacia Laredo; Tránsito desplegó agentes para controlar la vialidad

Volvieron las revisiones exhaustivas de agentes de la Guardia Nacional apostados en los puentes internacionales, lo cual origina lentitud en el cruce fronterizo.

Especialmente en el Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln” se presentan largas filas para llegar a las casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales, Capufe, mientras que la plataforma para llegar a la revisión del lado americano se encuentra libre.

El director de Tránsito y Vialidad, Armando de la Torre Toledo, manifestó que designó agentes para dirigir el tráfico, debido a las filas de vehículos que se dirigen a Laredo, Texas.

“En el puente internacional se nos incrementa la fila; nosotros al principio creíamos que era debido al puente que hubo por los días festivos, los días de asueto, pues bueno, tuvimos largas filas. “Pero ya vimos que el día de ayer también, entonces vimos que había una revisión exhaustiva por parte del gobierno federal, la Guardia Nacional que está destacamentada por ahí”, expresó De la Torre Toledo.

A fin de evitar que automovilistas que no se dirigían al puente quedaran atrapados en la fila, al circular por el sector, se enviaron agentes de Tránsito para dirigir la vialidad.

“Lo que nos corresponde es tener elementos en las intersecciones aquí en (la Calle) Hidalgo y Bulevar Colosio, y pidiéndole de favor a la ciudadanía que va hacia Laredo, Texas, en este momento, respeto a las filas, evitar congestionamientos viales, descontrol vehicular”, informó.

Aunque no se ha dado una declaración formal por parte de la Guardia Nacional sobre el incremento en las revisiones, el director de Tránsito comentó que todo parece indicar que se debe a esta situación.