Vuelve el Béisbol Intermedia 2026 internacional a Reynosa

Jóvenes peloteros de América competirán en el Torneo Latinoamericano Intermedia, que se disputará a partir del 20 de junio

La ciudad de Reynosa volverá a colocarse en el mapa internacional del béisbol al convertirse en sede del Torneo Latinoamericano de la categoría Intermedia, una competencia que reunirá a jóvenes talentos de distintos países y que marcará el regreso de este tipo de eventos a la frontera tamaulipeca.

El histórico estadio Adolfo López Mateos será el escenario principal de los encuentros, mientras que la Unidad Deportiva Reynosa fungirá como sede alterna para el desarrollo del certamen.

El presidente de la Liga Treviño Kelly, Osiel Cantú, informó que la competencia arrancará el próximo 20 de junio y destacó la importancia de que Reynosa vuelva a albergar torneos de carácter internacional. "A partir del 20 de junio regresan los torneos internacionales aquí a Reynosa por conducto de la Liga Treviño Kelly; tenemos el torneo latinoamericano de la categoría intermedia, el cual los juegos serán en el parque López Mateos, teniendo como campo alterno el campo de la unidad deportiva", explicó.

La competencia contará con la participación de varios países del continente que buscarán conquistar el campeonato en una categoría considerada clave para el desarrollo de futuros peloteros profesionales.

En ese sentido, Cantú confirmó la presencia de selecciones de Guatemala, Colombia, Aruba, Curazao, Nicaragua y Ecuador, además del representativo anfitrión.

"Confirmó Guatemala, confirmó Colombia, Aruba, Curazao, Nicaragua y Ecuador; los niños van muy bien, están muy preparados, están entrenando ahí en el parque López Mateos y ya esperando con ansias", señaló.

Los organizadores hicieron una invitación abierta a la ciudadanía para asistir a los encuentros, resaltando que la entrada será completamente gratuita durante toda la competencia.

Además del nivel deportivo que ofrecerán los equipos participantes, el torneo también representará una vitrina para los jóvenes jugadores que buscan llamar la atención de organizaciones profesionales.

El director del Instituto Municipal del Deporte, Saúl Soto, destacó que durante el torneo se espera la presencia de visores de equipos de Grandes Ligas, situación que genera una motivación extra para los peloteros.

"Va a haber scout de diferentes equipos de Grandes Ligas y los niños motivados porque yo recuerdo también cuando pasé esa etapa que veía con una pistola de radar arriba en el estadio, te sentías increíble y le echabas más ganas, te querías tirar en todas las bases para mostrar", comentó.

Con una larga tradición beisbolera y el antecedente de haber formado jugadores que alcanzaron el máximo nivel del deporte, Reynosa se prepara para vivir una auténtica fiesta del rey de los deportes con la llegada del Torneo Latinoamericano Intermedia 2026.