Vuelca pipa con combustible en el libramiento Monterrey

Tras el incidente, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal

Un tractocamión tipo pipa con doble remolque cargado con combustible volcó este jueves en el libramiento Monterrey, a la altura del puente conocido como “El Caracol”, lo que provocó el cierre total de la vialidad y la movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente se registró alrededor de las 13:00 horas, cuando el operador de la pesada unidad perdió el control al tomar la curva. De manera preliminar, se presume que el peso de la carga influyó en la volcadura, lo que ocasionó que tanto el tractocamión como uno de los remolques terminaran fuera de control.

Tras el incidente, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal, quienes procedieron a asegurar el área para evitar riesgos mayores, debido a que la unidad transportaba combustible.

La circulación fue suspendida en su totalidad mientras se realizaban maniobras con grúas para retirar la unidad siniestrada, además de implementar acciones preventivas ante el riesgo de derrames o posibles incidentes adicionales.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas, en tanto continúan los trabajos en la zona para restablecer la vialidad y garantizar la seguridad de los automovilistas.