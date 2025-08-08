Vuelca automóvil sobre la carretera 85, en Güémez

ersonal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendió este percance registrado a la altura del kilómetro 33, la mañana de este jueves

La volcadura de un vehículo cerca de la gasolinera Plan de Ayala, en el municipio de Güémez, dejó como saldo a una persona lesionada, la mañana de este jueves.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendió este percance registrado en el kilómetro 33 de la carretera federal 85, en el tramo Monterrey-Victoria.

Se detectó la volcadura de un vehículo cerca de la gasolinera Plan de Ayala en el municipio de Güémez, donde resultó lesionada una persona, la cual fue valorada por los cuerpos de emergencia.

La circulación vial en la zona permaneció libre y sin afectaciones mayores.

Elementos de la Guardia Estatal mantuvieron vigilancia en el lugar para prevenir riesgos.

Autoridades recomendaron a los automovilistas respetar los límites de velocidad y señalamiento, y en caso de emergencias llamar a los números 911 y/o 089.