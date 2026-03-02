Voraz incendio consumió vivienda en Matamoros y deja un lesionado

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda ubicada en la calle Pedro Cárdenas, en la colonia Carlos Salinas de Gortari, dejando a su propietario sin hogar y con lesiones por quemaduras.
Incendio moviliza a corporaciones de emergencia
El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia, cuyos elementos acudieron al lugar para controlar el fuego y brindar auxilio al afectado.
De acuerdo con los primeros reportes, la persona presentó quemaduras derivadas del incendio, por lo que paramédicos le proporcionaron atención prehospitalaria en el sitio.
Trasladan a lesionado a hospital
Debido a la gravedad de las lesiones, el lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.
Autoridades investigan causas del incendio
Las autoridades realizaron labores para sofocar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas, mientras se iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas del siniestro.