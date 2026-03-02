Voraz incendio consumió vivienda en Matamoros y deja un lesionado

Las autoridades realizaron labores para sofocar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas, mientras se iniciaron las indagatorias debidas

Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda ubicada en la calle Pedro Cárdenas, en la colonia Carlos Salinas de Gortari, dejando a su propietario sin hogar y con lesiones por quemaduras.

Incendio moviliza a corporaciones de emergencia

El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia, cuyos elementos acudieron al lugar para controlar el fuego y brindar auxilio al afectado.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona presentó quemaduras derivadas del incendio, por lo que paramédicos le proporcionaron atención prehospitalaria en el sitio.

Trasladan a lesionado a hospital

Debido a la gravedad de las lesiones, el lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Autoridades investigan causas del incendio

Las autoridades realizaron labores para sofocar el incendio y evitar su propagación a viviendas cercanas, mientras se iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas del siniestro.