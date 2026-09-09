Viviendas y negocios en Valle de los Reyes afectados por grietas

Habitantes y comerciantes esperan que las autoridades correspondientes puedan realizar inspecciones para determinar el origen de las grietas

Vecinos del fraccionamiento Valle de los Reyes, en Matamoros, han alertado por la aparición de enormes grietas en algunas viviendas, situación que ha generado preocupación entre los propietarios.

De acuerdo con los afectados, las grietas han comenzado a hacerse visibles en diferentes puntos de las casas, por lo que algunos propietarios han acudido a las oficinas del Infonavit para solicitar orientación y conocer si existe algún tipo de cobertura para atender los daños.

Sin embargo, señalan que se les ha informado que el seguro de las viviendas no contempla este tipo de afectaciones, ya que únicamente cubriría daños relacionados con incendios, desastres naturales o inundaciones.

El problema no sería exclusivo de este sector, ya que también se han reportado grietas y afectaciones similares en algunos negocios ubicados en la zona Centro de Matamoros.

Ante esta situación, habitantes y comerciantes esperan que las autoridades correspondientes puedan realizar inspecciones para determinar el origen de las grietas y establecer si existe algún riesgo para los inmuebles y las personas que los habitan o utilizan.