Viviendas tricolores celebran fiestas patrias en Ciudad Victoria

La familia destaca que este tipo de adornos son parte de una costumbre que mantienen durante todo el año, adaptándose a las festividades

La familia Tirado Saldívar, ubicada en la calle 15 y 16 Zaragoza de Ciudad Victoria, se ha sumado al espíritu de las fiestas patrias transformando sus hogares en un punto de referencia tricolor para celebrar este 15 de septiembre.

Con el uso de los colores verde, blanco y rojo, y hasta una campana que evoca el llamado de la Independencia, la familia busca contagiar el orgullo por nuestras tradiciones.

Decoración surge como una iniciativa familiar

Gustavo Adolfo Tirado Saldívar, principal impulsor de esta iniciativa, explicó que la idea surgió del seno familiar con el único objetivo de generar un beneficio común para los vecinos y visitantes.

Los Tirado Saldívar extienden una invitación abierta a toda la ciudadanía para que acudan a visitar el lugar, disfruten de la decoración y aprovechen el espacio para tomar fotografías y videos.

Ofrecen un espacio gratuito para las familias

La familia destaca que este tipo de adornos son parte de una costumbre que mantienen durante todo el año, adaptándose a las festividades, siempre bajo la premisa de ofrecer un espacio de alegría gratuito para todos.

Esta muestra de civismo y creatividad se ha convertido en un atractivo para quienes transitan por la zona, recordándonos la importancia de celebrar nuestras raíces mexicanas en comunidad.