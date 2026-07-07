Viviendas del Bienestar no convencen a familias de Reynosa

Considera representante del sindicato de la construcción que es necesario realizar un estudio para conocer las causas de esta baja demanda

A pesar de que Reynosa es uno de los municipios con mayor número de Viviendas del Bienestar proyectadas, este esquema habitacional no ha logrado la respuesta esperada entre la población, afirmó Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización y Conflictos de la Federación de Trabajadores de Reynosa (FTR-CTM) y representante del sindicato de la construcción.

El dirigente señaló que existe un rezago en la comercialización de estas viviendas, especialmente las construidas en edificios multifamiliares de cuatro niveles, al considerar que este modelo no ha sido bien aceptado por los posibles compradores.

"Yo creo que ahí están un poquito atorados, porque o no les da confianza a la gente o la gente, como en la mayoría son edificios de cuatro pisos, no les gusta ese tipo de viviendas", expresó.

Portillo Martínez indicó que muchas familias cuentan con los puntos necesarios para acceder a un crédito habitacional; sin embargo, prefieren continuar rentando antes que adquirir una vivienda bajo este esquema.

Consideró que es necesario realizar un estudio para conocer las causas de esta baja demanda y determinar qué aspectos del proyecto no están convenciendo a la población.

"Habría que hacer un estudio de por qué no. Aquí en Reynosa mucha gente requiere y que incluso tiene los puntos necesarios para un crédito, pero desafortunadamente hay algo en la construcción que no le gusta a la gente porque no les mueve; no se ve, por eso este tema que se está manejando ahora", comentó.

El representante del sector de la construcción agregó que esta situación también afecta a los inversionistas y desarrolladores, quienes enfrentan dificultades para recuperar la inversión realizada en estos proyectos.

Como ejemplo, recordó que durante la reciente visita de la presidenta de México únicamente se entregaron 40 viviendas, cifra que consideró poco significativa para un programa de esta magnitud.

"Había venido la presidenta y entregó, se dice que, 40 viviendas; en su momento no son una cantidad para nada significativa. Luego por ahí anduvo el director y se hizo una situación, y el tema es que las viviendas las está colocando el Infonavit", señaló.

Sostuvo que ahora corresponde a las autoridades federales, a través de la Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, analizar el comportamiento del programa y buscar estrategias que permitan incrementar la aceptación de este modelo de vivienda entre las familias reynosenses.