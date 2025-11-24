Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Vive una 'Noche de estrellas' en Planetario victorense

Por: Diana Leyva

23 Noviembre 2025, 08:17

Compartir

Este evento contará con diversas actividades familiares como juegos, recorridos y visión a través del telescopio. La entrada será gratuita

Vive una 'Noche de estrellas' en Planetario victorense

El Planetario "Dr. Ramiro Iglesias Leal" invita a la ciudadanía a vivir el maratón astronómico denominado la "Noche de Estrellas". 

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Estado, Eduardo Rocha Orozco, destacó que en la presenta administración el "humanismo nos guía, la familia nos une y la sociedad participa activamente“. Por lo que se trabaja en la generación de estrategias y acciones que fortalezcan la participación social.

Planetario-Tamaulipas.jpg

“Más que una simple observación del cielo, será una verdadera fiesta de la ciencia, donde niñas, niños, adultos y abuelitos, podrán maravillarse con el universo a través del telescopio, talleres interactivos, actividades para toda la familia y muchas sorpresas más”, explicó el funcionario estatal.

Planetario-Tamaulipas.jpg

Afirmó que se contará con películas, recorridos guiados, juegos, artesanías, entre otras actividades. 

Este evento se celebrará el próximo 29 de noviembre de 17:00 a 22:00 horas en el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” de Ciudad Victoria, a un costado del Museo Tamux.

Comentarios