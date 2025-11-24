Vive una 'Noche de estrellas' en Planetario victorense

Este evento contará con diversas actividades familiares como juegos, recorridos y visión a través del telescopio. La entrada será gratuita

El Planetario "Dr. Ramiro Iglesias Leal" invita a la ciudadanía a vivir el maratón astronómico denominado la "Noche de Estrellas".

El vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad del Estado, Eduardo Rocha Orozco, destacó que en la presenta administración el "humanismo nos guía, la familia nos une y la sociedad participa activamente“. Por lo que se trabaja en la generación de estrategias y acciones que fortalezcan la participación social.

“Más que una simple observación del cielo, será una verdadera fiesta de la ciencia, donde niñas, niños, adultos y abuelitos, podrán maravillarse con el universo a través del telescopio, talleres interactivos, actividades para toda la familia y muchas sorpresas más”, explicó el funcionario estatal.

Afirmó que se contará con películas, recorridos guiados, juegos, artesanías, entre otras actividades.

Este evento se celebrará el próximo 29 de noviembre de 17:00 a 22:00 horas en el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” de Ciudad Victoria, a un costado del Museo Tamux.