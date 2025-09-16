Vitorea Américo Villarreal a héroes de independencia y migrantes

El gobernador rindió homenajeó a los héroes nacionales y a los migrantes en el Grito de Independencia, seguido de pirotecnia y música de Los Ángeles Azules

Durante la conmemoración del 215 aniversario del Grito de Independencia, el gobernador Américo Villarreal Anaya, en su arenga, vitoreó a los migrantes, a la honestidad y justicia, así como a los independentistas tamaulipecos.

“¡Tamaulipecos, tamaulipecas!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva José María Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Mariano Matamoros!, ¡Vivan los independentistas tamaulipecos!, ¡Viva Isadora Ovalle!, ¡Viva Felipe de la Garza!, ¡Viva Bernardo Gómez de Lara!, ¡Viva la honestidad y la justicia!, ¡Vivan nuestras y nuestros hermanos y hermanas migrantes!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva México!, ¡Que viva México! ¡Que viva México!".

El gobernador de Tamaulipas transmitió un gran sentimiento de orgullo y unidad al ondear la bandera y repicar la campana, en lo que significó su tercer grito de independencia, en un marco de la historia nacional.

Enseguida, los fuegos artificiales dieron un toque mágico a la celebración. Las familias observaron el cielo iluminado con diferentes colores, pero principalmente el rojo, verde y blanco que representan la bandera, además de los antojitos mexicanos instalados sobre la Avenida Francisco I. Madero, entre las calles Juárez, Hidalgo y Morelos.

Mediante un enlace virtual, las y los asistentes presenciaron el histórico Grito de Independencia de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.

Al finalizar el protocolo, pueblo y gobierno disfrutaron de la presentación de la agrupación musical Los Ángeles Azules, quienes interpretaron lo mejor de su repertorio.