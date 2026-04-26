Violencia imparable en Reynosa deja nueva víctima colateral

Testigos relataron que, durante la persecución, los elementos estatales presuntamente disparaban contra los ocupantes del vehículo

La violencia continúa sin freno en Reynosa, donde un adolescente de 17 años perdió la vida la noche de este sábado tras ser alcanzado por una bala durante una persecución con detonaciones en el fraccionamiento Los Muros.

Persecución termina en tragedia

De acuerdo con los primeros reportes, el menor caminaba junto a su madre y su pareja sentimental quien llevaba a su bebé en brazos cuando se registró una persecución en la que presuntamente participaban elementos de la Guardia Estatal tras un vehículo gris. En medio del intercambio de disparos, el joven fue impactado en el tórax y cayó herido.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Querétaro y Campeche. Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle auxilio; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona, ubicada cerca del tianguis de Los Muros, fue acordonada por autoridades mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Testigos relataron que, durante la persecución, los elementos estatales presuntamente disparaban contra los ocupantes del vehículo, cuando el menor, que caminaba con su familia, fue alcanzado por una bala. “Me pegaron, me hirieron”, habría gritado el joven antes de desplomarse, según versiones en el lugar.

Indignación por víctima colateral

La madre del adolescente se desmayó tras presenciar los hechos y fue atendida por paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja, mientras familiares recibían apoyo en el sitio.

Autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este caso que ha generado indignación, al tratarse de una víctima colateral en medio de un hecho violento.