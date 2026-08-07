Violencia familiar genera hasta 30 llamados diarios en Matamoros

La UMEA atiende entre 25 y 30 reportes diarios por violencia familiar en Matamoros, pero gran parte de los casos no se denuncia formalmente

La violencia familiar continúa siendo uno de los principales problemas atendidos por corporaciones de seguridad en la ciudad, con un alto número de reportes diarios que en muchos casos no derivan en denuncias formales.

Raimundo García Martínez, elemento de la Guardia Estatal de Género adscrito a la Unidad Móvil Especializada en Atención a las Violencias Familiares (UMEA), informó que actualmente se reciben entre 25 y 30 llamados diarios relacionados con este tipo de situaciones, tanto en horarios diurnos como nocturnos.

El oficial explicó que, pese a la constante atención, cada unidad atiende en promedio alrededor de 25 casos al mes, lo que refleja la alta incidencia de este problema en la localidad.

¿Por qué muchas víctimas de violencia familiar no presentan una denuncia?

Señaló que uno de los principales retos es que muchas de las víctimas no desean interponer una denuncia formal, ya que en la mayoría de los casos únicamente solicitan que los elementos retiren a la persona agresora del domicilio.

“Se les brinda asesoría, se les orienta sobre la importancia de denunciar, pero muchas veces la pareja no quiere proceder legalmente”, explicó.

García Martínez advirtió que la violencia familiar tiende a escalar cuando no se denuncia desde las primeras agresiones, ya que se pierde el respeto dentro de la relación y los ataques suelen volverse cada vez más frecuentes y graves.

Autoridades llaman a romper el ciclo de violencia

“El que pega una vez, pega mil veces”, enfatizó el elemento, al hacer un llamado a las víctimas a buscar ayuda y romper el ciclo de violencia antes de que las consecuencias sean mayores.

Autoridades reiteraron la importancia de denunciar estos hechos para poder brindar protección adecuada a las víctimas y evitar que los casos continúen en aumento.