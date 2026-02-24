Violencia en Reynosa provoca ausencia en maquiladoras

Varios operadores optaron por retirarse de circulación, luego de que algunas unidades de transporte fueron utilizadas para bloquear tramos carreteros

Las condiciones de violencia en Reynosa provocaron una baja asistencia de trabajadores y el cierre parcial de algunos turnos en plantas maquiladoras, confirmó Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en esta ciudad.

El dirigente sindical explicó que, más allá de suspensiones formales en algunas plantas, la principal afectación se presentó por la falta de transporte para el traslado del personal, ya que muchas empresas dependen de unidades externas que, durante la jornada anterior, prácticamente dejaron de circular ante el riesgo registrado en distintos puntos de la ciudad.

“Lo que pasa es que más allá de que se suspendieron actividades en alguna maquiladora, es que se tiene que recurrir a transporte externo y ayer fue prácticamente detenido, que no circulara, también por la seguridad de sus operadores”, expuso.

Transporte detenido impacta producción maquiladora

Detalló que varios operadores optaron por retirarse de circulación, luego de que algunas unidades de transporte fueron utilizadas para bloquear tramos carreteros y, en otros casos, incendiadas, lo que generó preocupación por la integridad de los conductores y la protección del patrimonio de las empresas transportistas.

“Algunos fueron retirados de circulación para utilizarlos bloqueando, en otros casos incendiándolos, entonces no se puede poner en riesgo la integridad de los operadores ni de las unidades que son su patrimonio”, señaló.

Bajo este escenario, indicó que no se quiso exponer ni a los operadores ni a las unidades, pero tampoco al personal de las maquiladoras, lo que derivó en que numerosos trabajadores no lograran llegar a sus centros laborales, provocando ausencias y la suspensión de algunos turnos de producción.

Escuelas también registran baja asistencia

En este mismo contexto, informó que la situación también tuvo repercusiones en el sector educativo, ya que algunas escuelas suspendieron actividades y en otros planteles, aunque no se emitió un aviso previo, se registró una asistencia muy baja, incluso a nivel universitario.

“Algunas escuelas suspendieron actividades, a otras no se les avisó, pero tuvieron muy poca o muy baja asistencia, incluso a nivel universidad”, precisó.

Llaman a restablecer condiciones de seguridad

Señaló que, mientras las autoridades no logren controlar y estabilizar la situación de seguridad en la ciudad, es necesario mantener medidas preventivas para evitar poner en riesgo a la población.

“Por el día de hoy, mientras el gobierno no logre controlar ni estabilizar y que todo esté bien, más vale tomar precauciones”, advirtió.

Indicó que hasta el momento las condiciones no se han normalizado, por lo que hizo un llamado a los distintos niveles de gobierno para que se restablezca el orden y se atienda de manera urgente la situación de violencia que continúa afectando a Reynosa.