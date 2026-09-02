Violencia contra la mujer disminuye 30% en 2024 y 17% en 2025

Hizo un llamado a la ciudadanía para no minimizar ni normalizar conductas agresivas, a respetar límites y a alejarse de situaciones de riesgo

Carla Saucedo, titular del Departamento de Atención a la Mujer del Municipio de Victoria, informó que trabajan de manera permanente en la prevención de las violencias contra las mujeres mediante orientación, acompañamiento y canalización institucional, además de acciones comunitarias, pláticas y estrategias informativas que fortalecen el conocimiento y el ejercicio de sus derechos.

“Su labor busca facilitar el acceso oportuno a redes de apoyo, promover la igualdad sustantiva y contribuir a la construcción de entornos seguros y libres de violencia”, señaló Saucedo.

Utilizan el violentómetro para identificar riesgos

La funcionaria explicó que el trabajo se realiza mayoritariamente en territorio: en zonas prioritarias, escuelas y centros de trabajo.

Ahí imparten pláticas para enseñar a identificar qué es y qué no es violencia, pues muchas conductas dañinas se normalizan con el tiempo.

Para ello utilizan un “violentómetro” dividido en tres niveles, similar a un semáforo de menor a mayor gravedad, que ayuda a mostrar cómo las situaciones pequeñas, como los celos, pueden escalar si no se establecen y respetan límites claros.

“Casi nunca la violencia inicia de forma grave, casi siempre son situaciones pequeñas que, al no ser atendidas, van creciendo hasta llegar a consecuencias extremas”, explicó.

Por eso, agregó, la prioridad es la prevención y la sensibilización para que las mujeres y la ciudadanía sepan reconocer los signos tempranos de riesgo y actúen a tiempo.

Reportan una reducción en los casos de violencia

Saucedo destacó que, estadísticamente, la violencia contra la mujer ha mostrado una reducción: en 2023 se registró una disminución significativa, en 2024 hubo una caída de alrededor del 30% y en 2025 otra baja de aproximadamente 17%.

No obstante, subrayó que esos datos no son motivo para relajar esfuerzos.

“Es importante celebrar el descenso, pero no debemos parar de trabajar. Continuamos con mecanismos de prevención para arraigar en la conciencia colectiva la identificación y rechazo de conductas normalizadas que pueden escalar a violencia”, puntualizó.

Fortalecerán las redes de apoyo en Victoria

La titular del departamento enfatizó que la violencia no es justificable en ninguna circunstancia y que la respuesta debe combinar atención cuando ocurren los hechos y, fundamentalmente, acciones preventivas para evitar que sucedan.

Hizo un llamado a la ciudadanía para no minimizar ni normalizar conductas agresivas, a respetar límites y a alejarse de situaciones de riesgo.

Finalmente, reiteró el compromiso institucional de seguir fortaleciendo programas de prevención, redes de apoyo y actividades informativas para proteger a las mujeres y construir entornos más seguros en Victoria.