Vinculan a proceso a presunto homicida del delegado en Tamaulipas

La Fiscalía de la República informó que logró la vinculación a proceso a Jareth 'N', señalado como probable responsable del homicidio del delegado en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, informó que logró la vinculación a proceso de Jareth Roberto "H", señalado como probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

De acuerdo con la FGR, el imputado fue detenido previamente en Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia por la posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga. La aprehensión fue posible gracias a un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas nacionales.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control determinó que la detención se realizó conforme a los principios de legalidad, por lo que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto "H". Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 "Altiplano".

La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, durante los cuales se continuará integrando la carpeta de investigación correspondiente.