Vinculan a proceso a padrastro por violación en Matamoros

El imputado fue ingresado al penal de Santa Adelaida en Matamoros, donde enfrentará el proceso bajo prisión preventiva justificada.

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Sirenio “N”, padrastro de la niña de 11 años cuyo embarazo derivó en una investigación por una presunta agresión sexual, ya se encuentra en el penal de Santa Adelaida, luego de que este viernes fuera presentado ante un juez de control y posteriormente vinculado a proceso.

El hombre fue detenido la noche del jueves 13 de agosto mediante una orden de aprehensión. La mañana del viernes fue trasladado a los juzgados penales de Matamoros para enfrentar su primera audiencia, donde el Ministerio Público presentó los datos de prueba en su contra y solicitó que fuera sometido a proceso.

Horas después, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de violación equiparada agravada y le impuso prisión preventiva justificada, por lo que no enfrentará el procedimiento en libertad.

Como parte de la resolución, el juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá continuar recabando y fortaleciendo elementos dentro de la carpeta de investigación.

Una vez concluida la audiencia, Sirenio “N” fue trasladado bajo custodia al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Santa Adelaida, en Matamoros, donde permanecerá mientras continúa el proceso penal. Reportes difundidos en redes sociales también muestran el traslado del imputado hacia el centro penitenciario.

La Fiscalía señaló que los datos presentados ante el juez incluyen elementos obtenidos durante la investigación, entre ellos estudios genéticos relacionados con el producto de la gestación, los cuales fueron incorporados a la carpeta y utilizados para sustentar la acusación.

Con la vinculación a proceso, el caso entra ahora en una nueva etapa

Sirenio “N” permanecerá en prisión preventiva mientras la Fiscalía y la defensa continúan con la investigación complementaria.

La resolución judicial no representa una sentencia definitiva. El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.