Vinculan a proceso a hombre por transporte de hidrocarburos

La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Milton “N”, investigado por su probable participación en el transporte ilícito de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Milton “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de transporte ilícito de hidrocarburos.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, quien calificó como legal la detención, resolvió vincular al imputado a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Milton “N” permanecerá internado en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria durante los tres meses fijados para el cierre de la investigación complementaria.

Detención ocurrió en la carretera federal 101

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2026 sobre la carretera federal 101, en el entronque Tula-Ciudad Victoria, en el municipio de Tula, Tamaulipas.

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Milton “N” cuando conducía un tractocamión que había salido de Matamoros con destino al estado de Querétaro.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron:

Un tractocamión.

Un semirremolque.

Aproximadamente 31 mil 500 litros de hidrocarburo.

Según la FGR, el conductor no pudo acreditar la legal posesión ni el transporte del combustible, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal, la cual integró la investigación correspondiente.