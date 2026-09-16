Vinculan a proceso a hombre por secuestro exprés en Matamoros

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante un Juez de Control, el imputado presuntamente mantuvo privada de la libertad a la víctima

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Un hombre fue vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés agravado, luego de ser señalado por presuntamente privar de la libertad a una persona y obligarla, mediante amenazas, a retirar dinero en efectivo de una institución bancaria en Matamoros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jesús Estuardo “N”, por hechos registrados el pasado 4 de septiembre de 2026.

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante un Juez de Control, el imputado presuntamente mantuvo privada de la libertad a la víctima y, bajo amenazas, le exigió dirigirse a un banco para realizar un retiro de efectivo.

Fijan plazo para investigación complementaria

Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al acusado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.