Vinculan a proceso a hombre por feminicidio en Tamaulipas

Un Órgano Jurisdiccional determinó la vinculación a proceso de Marcos “H” por el delito de feminicidio, luego de que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentara los datos de prueba ante la autoridad judicial.

La resolución fue emitida tras el análisis de los elementos integrados en la carpeta de investigación.

Orden de aprehensión cumplimentada

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, el procedimiento judicial se originó a partir del cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada el 9 de febrero de 2026.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del juez correspondiente para el desarrollo de la audiencia inicial.

Hechos en Ampliación Puerta Grande IV

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2026 en el Fraccionamiento Ampliación Puerta Grande IV, en esta ciudad.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el imputado presuntamente ejerció violencia física en repetidas ocasiones contra la víctima, identificada como Emily, una menor de edad que se encontraba bajo su cuidado al momento de la agresión.

Las lesiones ocasionadas derivaron en el fallecimiento de la niña, según los datos expuestos durante la audiencia.

Imponen prisión preventiva

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuará la integración de pruebas.

La Fiscalía estatal reiteró su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la vida y la integridad de niñas, adolescentes y mujeres, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia.