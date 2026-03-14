Vinculan a proceso a hombre por abuso sexual en Hospital Infantil

Durante la audiencia, y a solicitud del Ministerio Público, la autoridad judicial ordenó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada

Un juez de Control vinculó a proceso a Fernando Antonio "G", señalado como probable responsable del delito de violación a médicas residentes del Hospital Infantil, luego de que el Ministerio Público presentara datos de prueba suficientes durante la audiencia inicial.

La imputación fue realizada por un agente de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM), dependencia que integró la carpeta de investigación y llevó el caso ante la autoridad judicial.

Hechos habrían ocurrido dentro de un hospital

De acuerdo con la información expuesta ante el juzgado, los hechos que originaron la investigación se registraron el 30 de diciembre de 2025 en el interior del Hospital Infantil localizado sobre la Calzada General Luis Caballero, en Ciudad Victoria.

Tras analizar los elementos presentados por la Representación Social, el juez determinó que existen indicios suficientes para establecer la posible participación del acusado en el delito que se le atribuye, por lo que resolvió iniciar el proceso penal en su contra.

Dictan prisión preventiva y plazo para investigación

Durante la audiencia, y a solicitud del Ministerio Público, la autoridad judicial ordenó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada por un periodo de dos años.

Además, el juzgador estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará recabando pruebas para fortalecer la carpeta del caso.

Fiscalía reitera compromiso con víctimas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reiteró que continuará trabajando para esclarecer los delitos cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

La institución señaló que seguirá utilizando todos los mecanismos legales disponibles para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.