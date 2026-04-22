Vinculan a proceso a hombre armado en Nuevo Laredo, Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso de César 'N'

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso de César “N” por su probable participación en delitos relacionados con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por tentativa de homicidio.

De acuerdo con la autoridad federal, la carpeta de investigación se inició tras una agresión de civiles armados contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Buenavista, en el municipio de Nuevo Laredo, donde el imputado fue detenido por personal castrense.

Aseguran armas, cartuchos y equipo táctico

Al momento de su captura, los elementos militares aseguraron cuatro armas de fuego, cuatro chalecos tácticos, 75 cargadores, así como dos mil 215 cartuchos útiles de distintos calibres y un vehículo.

Tanto el detenido como los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación mediante un Informe Policial Homologado, para la integración de la carpeta correspondiente.

El agente del Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, quien calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de portación de armas con agravante, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo, y tentativa de homicidio.

La FGR reiteró que la persona imputada se presume inocente mientras no se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial.

La dependencia federal reafirmó su compromiso en la investigación y persecución de delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o anónima las 24 horas del día en sus canales oficiales en Tamaulipas.