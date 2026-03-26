Vinculan a proceso a cuatro por secuestro exprés en Reynosa

Los imputados, presuntos elementos de seguridad, enfrentarán prisión preventiva mientras avanza la investigación por hechos ocurridos en marzo de 2026

Con base en los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE) de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), un Juez de Control vinculó a proceso a Rubio David “G”, Ángela “O”, Laura Elena “M” y Ezequiel “S”, por su probable responsabilidad en el delito de Secuestro Exprés.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 05 de marzo de 2026, en Reynosa Tamaulipas, donde las personas imputadas, quienes se desempeñaban como elementos de una corporación de seguridad, habrían participado en la comisión del delito referido.

La autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con esta resolución, la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera que no habrá impunidad para quienes atenten contra la libertad y el patrimonio de las y los tamaulipecos.