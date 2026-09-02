Vinculan a instructor por violación agravada en Altamira

Juan Jesús “M”, hermano de Estrellita “M”, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Juan Jesús “M”, quien se desempeñaba como instructor y tenía funciones dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada en perjuicio de una estudiante de 16 años, luego de la audiencia celebrada este martes en la Ciudad Judicial de Altamira.

Durante la diligencia, el juez de control determinó que existían elementos suficientes para sujetar al imputado a proceso por el delito de violación agravada, en un procedimiento que es independiente de la investigación relacionada con la muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

Juan Jesús “M”, hermano de Estrellita “M”, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

Defensa analizará posibles acciones legales

El abogado de la adolescente, Omar Pérez Hernández, señaló que la defensa de la víctima analizará las determinaciones adoptadas por el juez y que aún cuentan con un plazo para definir si interponen algún recurso.

Explicó que durante esta etapa inicial no tuvieron participación en la investigación previa, por lo que buscarán que la carpeta se integre de manera adecuada y que se consideren otros posibles delitos derivados de los hechos denunciados.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo que concluirá el próximo 1 de diciembre.

La representación legal de la adolescente también mantiene abierta la posibilidad de solicitar que se investiguen otros hechos que, desde su perspectiva, podrían constituir un delito adicional.

Proceso continuará bajo prisión preventiva

Omar Pérez Hernández indicó que estarán atentos a la resolución que se adopte respecto de otra persona relacionada con la investigación y, posteriormente, determinarán las acciones legales correspondientes.

La audiencia de este martes concluyó minutos antes de las 20:00 horas, mientras que el proceso continuará bajo los términos establecidos por el juez.